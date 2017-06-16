Ana Sayfa | TÜRKİYE 16/06/2017 09:35

FETÖ şüphelilerinin adresleri arandı, gözaltılar var

fetö operasyonu istanbul

İstanbul'da sivil ekiplerin de desteğiyle FETÖ'ye yönelik şafak operasyonu düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyona çok sayıda sivil ekip destek verdi.Önceden tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.İstanbul genelinde yapılan operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.

 
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