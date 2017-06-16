Ana Sayfa | TÜRKİYE 16/06/2017 09:15

Sur'da 200 personelle huzur uygulaması düzenlendi

huzur uygulaması

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla huzur uygulaması düzenlendi

Sur'da suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince gerçekleştirilen uygulamaya 200 personel katıldı.Ekipler, 30 ayrı noktada umuma açık yerleri denetlerken, şüphelilerin genel bilgi taraması ile üst araması yapıldı.Öte yandan uyuşturucu kullanımını önlemek amacıyla metruk binalar kontrol edildi.Uygulamada, hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli gözaltına alındı.

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