CHP'nin Adalet Yürüyüşüne diğer illerden büyük destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sabah başlattığı Adalet Yürüyüşüne Trazbon, Manisa, Antalya ve Manisa ve diğer birçok kentteki vatandaşlar da destek verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına mahkum olup tutuklanmasının ardından bugün Ankara’dan başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne İzmir’den destek geldi. CHP’nin düzenlediği HDP, DİSK, KESK,TMMOB’un destek verdiği açıklamada konuşan CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, “Tüm parlamenterlerin parti ayrımı olmadan serbest bırakılması gerekir. İzmir olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasındayız, destekliyoruz” dedi.

İZMİR OLARAK BU MÜCADELEYE YÜREKTEN İNANIYORUZ

Türkiye’de adalet, hukuk, demokrasi ve özgürlük istediklerini belirten Güven “Yürütülen faşizm uygulamaları, arkadaşlarımız, gençler ve milletvekillerinin tutuklanması Cumhuriyet Türkiyesi’ne yakışmamaktadır” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan ‘adalet istiyorum’ haykırışıyla yeni bir demokrasi ve adalet yürüyüş başlattığını belirten Güven “Bu yürüyüşü hep birlikte destekliyoruz Bu alandan Genel Başkanıma ve Ankara’daki tüm arkadaşlara selam gönderiyoruz. İzmir olarak bu mücadeleyi yürekten inanıyoruz. İzmir olarak Genel Başkan’ın arkasındayız” dedi.

Güven’in konuşmasının arkasında açıklamaya katılanlar hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi. Açıklama öncesi ve süresince polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Büyükşehir ve Başbakanlık binaları önünden araç geçişine izin verilmedi.

TRABZON DA DESTEK VERDİ

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada 25 yıl hapis cezası verilmesinin ardından dün CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplanmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamada Ankara Güvenpark’tan İstanbul Maltepe’ye ”Adalet Yürüyüşü” başlatacaklarını açıklamıştı.

Tüm Türkiye de olduğu gibi Trabzon'da da CHP İl Örgütü aynı saatte Atatürk Meydanı’nda toplanarak basın açıklaması yaptı ve kendisine destek verdi. Açıklamayı CHP Trabzon İl Başkan Vekili Celal Akaç yaptı. Başkan Akaç, “Türk hukuk tarihine, demokrasisine eşit, adil özgürlükçü bir yaşam arayışımıza, kara leke olarak düşen gelişmeler ile karşı karşıyayız. Ne anayasal sistemin işlerliği kaldı, ne de yazılı hukukun. Ne yazık ki hukukun üstünlüğünün, adil yargılanma şartlarının ortadan kalktığı günleri yaşıyoruz. Milletvekilimiz sayın Enis Berberoğlu'nun gazeteci olarak yaptığı bir haberden dolayı 25 yıl cezaya çarptırılıp, tutuklanması hukuki bir sonuç değil, açık ve net olarak söylüyoruz, tamamen siyasi karardır. Bu siyasi karara itiraz ediyoruz” dedi.

ANTALYA ADALET İÇİN TOPLANDI

CHP Antalya İl Örgütü, milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını protesto etti.

CHP Antalya Örgütü’nün bazı üyeleri, milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını protesto amacıyla Ankara’dan İstanbul’a yapılacak yürüyüşe katılmak için başkente gitti. İl Başkanı Mustafa Erdem’in de aralarında bulunduğu partililer 8 otobüsle sabah saatlerinde Ankara’ya ulaştı. Antalya’da ise partililer İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaparak tutuklamayı protesto etti.

Açıklamayı yapan İl Başkan Yardımcısı Mustafa Köleoğlu, asıl suçluların yargılanmadığı, masum insanların hapsedildiği bir dönem yaşandığını söyledi.

Enis Berberoğlu’nun yıllarını medya özgürlüğü için harcadığını kaydeden Köleoğlu, “Hiçbir delil olmadan Enis Berberoğlu 25 yıla mahkum edildi. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu kararı verenler, bu kararın altında kalacaktır. 20 Temmuz darbesini yapanlar adaleti yok ettiler, demokrasiyi yok ettiler. Sivil darbeye ‘hayır’ diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi teslim olmaz, boyun eğmez. Bugüne kadar cumhuriyet ve demokrasi için sürdürdüğümüz direniş aynı inanç ve kararlılıkla sürecektir” diye konuştu.

SAMSUN'DAN DA DESTEK GELDİ

Samsun’da CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanması nedeniyle CHP Samsun İl Başkanlığı tarafından protestoda bulunuldu. Partililer ‘Adalet’ yazan pankartlar taşıdı.

‘MİT TIR’ları görüntülerinin yayınlanması’ davasında CHP milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanması nedeniyle CHP Samsun İl Başkanılğı tarafından İlkadım İlçesi Anıt Parkta bulunan Atatürk Anıtı önünde protesto eylemi düzenlendi. CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz ve partinin teşkilat üyeleri mahkeme kararına tepki gösterdi. CHP’liler ‘adalet’ yazılı pankartlar taşıdı. Basın açıklaması yapan Akcagöz, “Bu kararın hukuki bir tarafı yoktur. Ülkede giderek uzaklaşılan adalet zemini, bu tutuklama kararı ile birlikte bir defa daha gördük ki. önemli bir irtifa kaybetmiştir. Ülke OHAL rejimi ile idare edilmektedir. Hukuk güvenilği kalmamıştır. Yargı bağımsızılğından söz etmek mümkün değildir. Yargı bağımsızlığınıın olmadığı yerde adalet de kalmamış demektir. Oysa ki devletin temeli adalettir. Bir devlet adil olmaktan vezgiçtiği anda, çok şeyden vazgeçmiş demektir. Bir kere insanlar arası eşitlik, hukuk önünde eşitlik de rafa kalkmış demektir. Şu anda, adliye koridorlarında hüküm süren, AKP yargısıdır. Yargı siyasallaşmıştır” dedi. Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

MANİSA'DA PROTESTO

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanması Manisa’da protesto edildi.

CHP Manisa İl Başkanlığı, CHP’li Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması davasında 25 yıl hapis cezası alarak tutuklanmasını protesto etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a kadar yürüyeceği 23 günlük süre boyunca devam edecek eylemler tüm Türkiye ile eş zamanlı Manisa 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında başladı.

Grup sloganlar atarak CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na destek vermek amacıyla yürüyüş yaptı. Grup yürüyüşün ardından olaysız şekilde dağıldı.

SİVAS’TAN BERBEROĞLU TEPKİSİ

CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, partilerinin il binasında basın toplantısı düzenleyerek CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının bir yargı darbesi olduğunu söyledi. Karasu, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“15 yıldır iktidarda olan anlayış önce yargıyı FETÖ’ye teslim ederek, FETÖ’cü savcı ve hakimler tarafından yıllarca bu ülkenin namuslu yurtsever askerlerini, bilim adamlarını, gazetecilerini hapse atmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra OHAL ilan ederek bu darbe girişimini kendine kalkan yapmış yargıyı bu seferde kendi yandaşlarına teslim ederek FETÖ ile mücadele ediyorum şemsiyesi altında tüm muhalefeti susturma operasyonuna dönüşmüştür. Bu tablo karşısında CHP olarak susmayacağız. Adaletin herkes için lazım olduğunu haykırmaya devam edeceğiz. Bugün bu kararı veren hakim ve savcılar geçmişteki FETÖ’nün hakim ve savcılarına iyi baksınlar. Gelecekte adalet onlar için lazım olacaktır. Bu ülkeye adalet gelene kadar mücadeleye devam edeceğimizi bildiriyoruz.”

Kaynak: SÖZCÜ