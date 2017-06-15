Meteoroloji uyardı hafta sonu şiddetli yağış kapıda

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre hava sıcaklığı bazı bölgelerde azalacak. İstanbul'da ise hafta sonu yağış bekleniyor

Bazı illerde hava durumu şöyle olacak

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu, yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32