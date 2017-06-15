Ana Sayfa | TÜRKİYE 15/06/2017 11:04

Meteoroloji uyardı hafta sonu şiddetli yağış kapıda

kuvvetli yağış

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre hava sıcaklığı bazı bölgelerde azalacak. İstanbul'da ise hafta sonu yağış bekleniyor

Bazı illerde hava durumu şöyle olacak

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu, yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

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