Meteoroloji uyardı hafta sonu şiddetli yağış kapıda

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre hava sıcaklığı bazı bölgelerde azalacak. İstanbul'da ise hafta sonu yağış bekleniyor
Bazı illerde hava durumu şöyle olacak
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu, yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32