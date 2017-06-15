Ana Sayfa | TÜRKİYE 15/06/2017 09:55

Dikkat, bugün Ankara'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak

ankarada yol durumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatacağı yürüyüş nedeniyle Ankara'daki bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Bu sabah saat 09.30 itibarıyla Kolej kavşağı-Anadolu Meydanı (Tandoğan), Atatürk Bulvarı Meşrutiyet Caddesi kesişimi-Ulus kavşağı, saat 11.00 itibarıyla Erbakan Meydanı-Baruthane kavşağı, Ulus Meydanı-Baruthane kavşağı, Demokrasi Meydanı (tren garı kavşağı)-Baruthane kavşağı arasında kalan cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, etkinlik sona erene kadar 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki tüm metro durağı girişlerinin saat 08.00'den sonra kapatıldığı ifade edilerek, seferlerin bir önceki ya da bir sonraki duraktan sağlanacağı duyuruldu.Valilik, vatandaşlardan, mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yollar ile metro ulaşım durumunu dikkate almalarını istedi.

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