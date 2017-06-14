Ana Sayfa | TÜRKİYE 14/06/2017 21:21

Londra Yangınında kurtulan Türk Avrupa'ya konuştu

Mehmet Macit

İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı binada çıkan yangın sonucunda en az 12 kişi can verdi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısında bulunan Kuzey Kensington bölgesindeki 24 katlı Grenfell Tower binasında günün ilk saatlerinde büyük bir yangın çıktı.Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangında en az 12 kişi yaşamını yitirirken, 68 kişi de yaralandı.

T.C.Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Mehmet Macit ve Şener Macit

Yangında yaralanan Türk vatandaşı Şener Macit'in ağabeyi Mehmet Macit Avrupa Gazetesine özel şunları söyledi: "Bugün Londra'daki büyük yangında kardeşim Şener Macit ve hanımı Hanife Macit yangından sağ olarak kurtuldular. Hastahaneye ziyarete gelen T.C. Başkonsolosumuz Çınar Ergin Bey'e teşekkür ederiz, sağolsunlar var olsunlar. Böyle bir günde devletimizin yanımızda olması bizleri onurlandırması devletimizin büyük devlet olmasını bir kez daha gösterdi.  Ziyarete gelen İngiltere pekünlüler Derneği yönetim kuruluna ve Türkiye'den Avrupa'dan ve Londra'dan bizleri gerek telefonda arayıp ziyaretimize gelen tüm akraba ve dostlarımıza teşekkür ederiz iyiki varsınız"

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