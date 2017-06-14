Ankara'da patlama, ölü ve yaralılar var

Ankara'daki bir iş yeri merkezinde patlama oldu. Patlama sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti

Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi Serhat Mahallesi 1387. Sokak'ta, araç tamponu imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.Patlamada, Aydın Terzioğlu ile Selçuk Aktürk hayatını kaybetti.Olayda yaralanan Selman D, Kürşat Yılmaz, Nihat Erkan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir işçi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Karaaslan, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının gaz sıkışması nedeniyle çıktığı üzerinde durduklarını bildirdi. Bomba imha ekiplerinin de iş yerinde inceleme yaptığını belirten Karaaslan, şimdilik herhangi bir terör saldırısı şüphesi bulunmadığını kaydetti.