Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın sağlık durumu hakkında üzen haber

Tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın Avukatı Engin Gökoğlu, ikisinin de her an kalp yetmezliği yaşayabileceğini, taleplerinin bir an önce kabul edilmesi gerektiğini açıkladı

9 Haziran Cuma günü Sincan Cezaevi’nde Gülmen ve Özakça’yı ziyaret eden Avukat Engin Gökoğlu, Nuriye Gülmen’in artık tekerlekli sandalye ile görüşe geldiğini belirterek Gülmen’in durumunun daha kritik olduğunu dile getirdi.Gülmen’in B1 vitamini sıkıntısı çektiğini ve görüştüğü tarihte kendisine B1 vitamini verilmediğini söyleyen Gökoğlu, bu nedenle unutkanlığının arttığını ifade etti.

Ayrıca Gülmen’le aynı koğuşta kalan ve ona refakat edenlere “slogan attıkları” gerekçesiyle hücre cezası verildiğini hatırlatan Gökoğlu, cezanın onaylanması durumunda Gülmen’in tek başına bırakılacağını vurguladı. Gülmen’in hızla kilo kaybettiğini belirten Gökoğlu, Gülmen’in savunmasını hazırlamak için istediği kitaplara sınırlama getirildiği bilgisini de verdi.

HER AN KÖTÜ ŞEYLER YAŞANABİLİR

Semih Özakça’nın şu an görüşe yürüyerek geldiğini ifade eden Gökoğlu, Gülmen kadar olmasa da Özakça’nın da kilo kaybının devam ettiğine dikkat çekti. Özakça’nın B1 vitamini sorununu çözdüklerini belirten Gökoğlu, ikisinin de durumunun kritik olduğunu söyledi. Taleplerinin çok basit olduğunu belirten Gökoğlu, Gülmen ve Özakça’nın her an kalp yetmezliği yaşayabileceğini, bir an önce taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.