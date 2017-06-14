Ana Sayfa | TÜRKİYE 14/06/2017 08:29

Ege Denizi yine sallandı, işte son depremler

son depremler

Son bilgiye göre Ege Denizi'nde sabah saat 07.35 civarında 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Karaburun açıklarında bu sabah saat 07.35’te Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, deniz seviyesinin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak bildirerek, depremin deniz seviyesinin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. AFAD depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın yerleşim yerini ise Hasseki olarak belirledi.

İŞTE SON DEPREMLER

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