Deprem uzmanı bir sonraki depremin yerini gösterdi

Ege Denizinde geçtiğimiz gün meydana gelen şiddetli depremin ardından açıklama yapan Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan yaşanabilecek gelişmelerden bahsetti

Pazartesi günü 6.2 büyüklüğünde meydana gelen, Karaburun-Midilli kırığının geniş bir bölgeyi etkileyecek davranışını değerlendiren Prof. Dr. Ercan, sarsıntıdan sonra Ege'nin depremselliğine tekrar gözlerin çevrildiğini belirtti.

"KUZEY ANADOLU KIRIĞI, BÜYÜK YARIKLAR OLUŞTURDU"

Anadolu'dan doğan doğu-batı doğrultulu düşüntü biçimli kırıkların, Ege'de bir yay biçiminde birbirlerine koşut olarak uzandığının görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, Kuzey Anadolu kırığının, Ege Denizi içine büyük bir yay çizerek Selanik'e doğru yönlenirken, deniz tabanında büyük yarıklar oluşturduğunu söyledi.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Ege Denizi'ndeki yay biçimindeki kırıkların 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek durumda olduğunu söyleyen Prof. Ercan, "Benzer biçimde, Edremit körfezinin kuzey kıyısını çizerek uzanan Edremit kırığı, Bababurnu'ndan Midilli adasının kuzeyinden geçerek Yunanistan'ın Eğriboz adasına doğru yönlenmektedir. Bakırçay'ı kat ederek; Zeytinbağ, Bergama, Dikili-Şakran-Aliağa-Yeni Foça üzerinden gelen kırık ise Midilli'nin güney-doğu köşesinden geçerek, Ege'de büyük bir yay çizip, Atina üzerine doğru yürümektedir. Bu, Ege'nin yay biçimli kırıkları, 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek yetidedir" şeklinde konuştu.

"URLA-SEFERİHİSAR BÖLGESİNE DİKKAT"

Midilli'nin güneyinde dün meydana gelen depremin yaklaşık kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan Midilli Kırığı üzerinde olduğunu belirten Prof. Ercan, "2017 Haziran depreminden sonra Midilli Kırığının, doğuya, Türkiye topraklarına doğru uzandığı açıklık kazanmıştır. İşin ürkütücü yanı Midilli kırığının, Karaburun-Foça önünden İzmir Körfezi içine girmesi, Menemen-Bağarası kıyılarını okşayarak Urla'ya doğru yönlenmesi, sonra da karaya Seferihisar üzerinden Pamucak Körfezine girip Sisam adasının ortasına doğru vurmasıdır. Midilli kırığının özellikle kavşak yerlerinde 7.0 ile 7.3 arasında deprem üretebilecek niteliktedir. Gelecekte, Midilli kırığının İzmir Körfezi ile Urla- Seferihisar arasında 5.5 ile 6.9 arasında deprem olması şaşırtıcı olmayacaktır. Özellikle Midilli kırığının İzmir Körfezi içinde doğu-batı uzanımlı olan Bornova ile İzmir kırıklarını tetiklemesi, İzmir'de yıkımın olmasının önüne geçmiştir" dedi.