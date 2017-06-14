Ana Sayfa | TÜRKİYE 14/06/2017 08:10

Flaş, avukatlar dahil çok sayıda şüpheli FETÖ'den gözaltında

fetö operasyonu

İstanbul'da çok sayıda adrese düzenlenen ve FETÖ'ye yönelik operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle Üsküdar, Kadıköy, Tuzla, Zeytinburnu ve Eyüp ilçelerinde tespit edilen 20'den fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında avukatların da olduğu öğrenilen zanlılar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın sağlık durumu hakkında üzen haber

Tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın Avukatı Engin Gökoğlu, ikisinin de her an kalp yetmezliği yaşayabileceğini, taleplerinin bir an önce kabul edilmesi gerektiğini açıkladı

son depremler

Ege Denizi yine sallandı, işte son depremler

Son bilgiye göre Ege Denizi'nde sabah saat 07.35 civarında 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi

deprem haberleri

Deprem uzmanı bir sonraki depremin yerini gösterdi

Ege Denizinde geçtiğimiz gün meydana gelen şiddetli depremin ardından açıklama yapan Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan yaşanabilecek gelişmelerden bahsetti