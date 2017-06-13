Ana Sayfa | TÜRKİYE 13/06/2017 19:07

Eski milli futbolcu Tanju Çolak hakkında karar verildi

Tanju Çolak

Ankara'da organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 6 kişi serbest bırakıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın ve diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Tanju Çolak ile birlikte 6 kişi ise serbest bırakıldı. Çolak'ın, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 21 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

 
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