Ana Sayfa | TÜRKİYE 13/06/2017 11:32

Hurda deposunda dev yangın, 10 araç küle döndü

depo yangını

Konya'da saat 04.30 civarında çıkan yangın sonucunda hurda araçların bulunduğu depodaki 10 araç kül oldu

Gece yarısı Çok sayıda hurda aracın bulunduğu depodaki elektrik sisteminden kaynaklandığı sanılan arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede araçlara sırçrayarak büyüdü. Çıkan yangın sonucunda 10 araç küle döndü. 

Sanayi sitesinin güvenlik görevlilerinin yangını fark edip ihbar etmesi üzerineçok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 10 araç yanarak kül oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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