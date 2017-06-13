Aybüke öğretmenin şehit düştüğü aracın şoföründen çarpıcı açıklamalar

Batman Kozluk’ta teröristlerin düzenlediği terör saldırısında şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın bulunduğu aracı kullanan öğretmen arkadaşı İzzet Gündoğdu o anları anlattı

Olayın gerçekleştiği gün karne dağıttıktan sonra bir yerlerde oturmak için yola çıktıklarını belirten Gündoğdu, şöyle devam etti: “Karneleri dağıttık. Bir yerde oturacaktık. Eşim, ben, iki öğretmen daha vardı. Çatışmanın ortasında kaldık. Aybüke arabanın arka tarafında oturuyordu. Herkesi sakinleştirmek isterken vuruldu. Çok sakindi, ‘Sakin olun’ dedi. Silah sesleriyle güzergâhı değiştirmek istedim, ilerlemiştim o zamana kadar ama kurtaramadık direğe çarptık. Ambulans çağırdık ancak geç geleceğini düşünerek hastaneye götürdük. Aybüke Öğretmen’i kollarımın arasında kaybettik.”

Aybüke Yalçın’ın okulun en genç öğretmeni olduğunu belirten Gündoğdu “Çok güler yüzlüydü. Herkes severdi. Okulda müzik odası yoktu. Öğrenciler müzik aletlerinin ismini bile bilmiyordu. Okul ve bakanlık desteğiyle müzik odası oluşturmuştu. Enstrümanları getirmişti. İdealist bir öğretmendi. Karne gününden sonra seminerler vardı, cuma günü memlekete gidecekti. Hâlâ şoktayız, hiçbirimiz için kolay değil. Terörün bitirilmesi için ne gerekiyorsa yapılmalı” şeklinde konuştu.