Midilli Adası'nda deprem çalışmaları sürüyor

Ege Denizinde dün meydana gelen depremin ardından Midilli Adasında yıkım meydana geldi. Midilli'de kurtarma çalışmaları sürüyor

Ege Denizi'nde Pazartesi günü TSİ 15:28'de, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin yaklaşık 23 kilometre açıkları olan büyük bir deprem meydana geldi.Depremin en şiddetli hissedildiği Yunanistan'ın Midilli Adası'nda binalarda kısmi yıkılmalar meydana geldi.

Sarsıntıdan en çok etkilenen Ada'daki Vrisa köyünde 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Ada halkından çok sayıda kişi geceyi çadırlarda geçirdi.

Kandilli Rasathanesi'nin büyüklüğünü önce 6.3 olarak açıkladığı daha sonra bu rakamı 6.0 olarak revize ettiği depremden hemen dakikalar sonra iki artçı şok daha yaşandı.Vrisa'daki hasarla ilgili Yunanistan medyasına konuşan belediye başkanı, köyün "bombalar tarafından yerle bir edilmiş gibi" göründüğünü açıkladı.Midilli Belediye Başkanı, deprem sırasında yıkılan evin altında kalan bir kadının enkaz altından ölü olarak çıkarıldığı açıklandı.

Toplam 10 yaralı ise hastanelerde tedavi altına alındı.Vrisa köyünde yaşanan 500 kişi geceyi geçirmek üzere çadırlara ve yakındaki otellere yerleştirildi.Ada'nın merkezine ulaşan karayolunun da yaşanan toprak kayması nedeniyle zarar gördüğü belirtiliyor.Sivil Savunma ekiplerinin müdahale ettiği deprem sonrası kurtarma çalışmalarına arama köpekleri de katıldı.

Kaynak: BBC Türkçe