Ana Sayfa | TÜRKİYE 13/06/2017 10:25

İçişleri Bakanlığı eski çalışanı 42 kişi hakkında flaş karar

bylock operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen İçişleri Bakanlığı eski çalışanı 42 kişi hakkında gözaltı kararı alındı

Başsavcılığın talimatı ile Ankara merkezli 9 ilde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Bir kısmı açığı alınan bir kısmı ise KHK'lar ile ihraç edilen eski kamu çalışanı şüphelilerin tamamının örgütün kriptolu programı ByLock kullandıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet birimlerine götürülürken, diğerlerinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor. 

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