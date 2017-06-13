Yurt genelinde hava durumu 13 Haziran 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgiye göre yurt genelinde hava durumunun şöyle olması bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak:

Ankara:Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı bulutlu 27

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı bulutlu 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36