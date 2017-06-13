Yurt genelinde hava durumu 13 Haziran 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgiye göre yurt genelinde hava durumunun şöyle olması bekleniyor
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak:
Ankara:Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İstanbul: Parçalı bulutlu 27
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29
Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Samsun: Parçalı bulutlu 23
Trabzon: Parçalı bulutlu 23
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36