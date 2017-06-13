Ana Sayfa | TÜRKİYE 13/06/2017 10:23

Yurt genelinde hava durumu 13 Haziran 2017

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgiye göre yurt genelinde hava durumunun şöyle olması bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak:

Ankara:Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı bulutlu 27

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı bulutlu 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
depo yangını

Hurda deposunda dev yangın, 10 araç küle döndü

Konya'da saat 04.30 civarında çıkan yangın sonucunda hurda araçların bulunduğu depodaki 10 araç kül oldu

Aybüke öğretmen

Aybüke öğretmenin şehit düştüğü aracın şoföründen çarpıcı açıklamalar

Batman Kozluk’ta teröristlerin düzenlediği terör saldırısında şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın bulunduğu aracı kullanan öğretmen arkadaşı İzzet Gündoğdu o anları anlattı

ege denizi deprem

Midilli Adası'nda deprem çalışmaları sürüyor

Ege Denizinde dün meydana gelen depremin ardından Midilli Adasında yıkım meydana geldi. Midilli'de kurtarma çalışmaları sürüyor