Ana Sayfa | TÜRKİYE 13/06/2017 09:39

Kadıköy'deki terör operasyonunda çatışma çıktı

silahlı çatışma

İstanbul Kadıköy'de terör örgütüne yönelik operasyon sırasında çatışma çıktı. Çatışmada polisle çatışmaya giren kişi etkisiz hale getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Acıbadem Betül Sokağı'nda bir adrese özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi.Yasa dışı terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen şüpheli ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucu şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.Daha sonra çatışmanın yaşandığı yerde olay yeri inceleme çalışması yapıldı.

Şüphelinin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olayın yaşandığı sitenin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri, evde yapılan çalışmaların ardından bölgeden ayrıldı.

 
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