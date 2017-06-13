Şehit müzik öğretmeni için dev yürüyüş

Batman'ın Kozluk ilçesindeki vatandaşlar teröristler tarafından öldürülen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı anma yürüyüşü düzenledi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde 15 Temmuz Şehitler Parkı önünden toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla, "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Kahrolsun PKK", "Zalimler için yaşasın cehennem", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları ile şehit öğretme Aybüke'nin görev yaptığı okula kadar yürüdü.Türk Kızılayı Batman Şubesinin 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile destek verdiği yürüyüşün ardından okul bahçesinde toplanan vatandaşlar, şehit öğretmen için dua etti, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müzik zümresi şehit öğretmeni anlatan şiirler okudu.