Ege Denizinde korkutan deprem, o iller de hissetti

Ege Denizinde bugün öğleden sonra şiddeti 6,2 olan deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü önce 6.3 olarak açıkladı, daha sonra bu rakamı 6.0 olarak revize etti.Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise depremin büyüklüğünü 6.2, merkez üssünü ise Karaburun'un 22,98 kilometre açığı olarak açıkladı.

Amerika Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre ise depremin büyüklüğü 6.3, merkez üssü ise Yunanistan'ın Midilli Adası'nın güneyi.Depremin İzmir, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa ve Aydın'da hissedildiği bildiriliyor.

Ege kıyısındaki bazı yerleşim yerlerinde yurttaşlar, depremin ardından kapalı alanlardan sokağa çıktı.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Depremin artçılarını göreceğiz

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Üzülerek söyleyeceğim ama bu depremin artçılarını da göreceğiz. Beş, beş buçuğa ulaşan artçılar göreceğiz" dedi.

AFAD'ın verilerine göre saat TSİ 15.31'de 4.9, saat 15.35'te 3.4, saat 15.47'de 4.5 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar meydana geldi.

Depremin en çok hissedildiği yerler olan İzmir'in Dikili, Karaburun, Foça ve Aliağa ilçelerinde AFAD'a bağlı İzmir Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden ekipler keşif çalışmalarına başladı.

İzmir, Bursa, Sakarya, Afyon, Ankara, Manisa, Uşak ve Aydın İl AFAD'dan ekipler bölgeye sevk edildi. İzmir, Aydın, Manisa ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri de teyakkuzda bekliyor.