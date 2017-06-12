İstanbul ve İzmir'de 6.3 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 6.3 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Marmara ve Ege'de hissedilen İzmir, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ gibi pek çok ilde paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Bursa’da da hissedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu. Depremin 10 kilometre derinde gerçekleştiği belirtiliyor.