Bingöl şehidi için son görev

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran için tören düzenlendi

Düzenlenen torende Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada, terörün hiçbir kutsalı tanımadığını belirterek, teröristlerin ramazan gününde Demirkıran'ı şehit ettiklerini söyledi. Vali yaptığı açıklamada:

"Vatanımıza kasteden kahpeler, bize ne mübarek günlerin hazzını yaşatıyorlar ne de huzur ve esenlik içinde idrak etmemize müsaade ediyorlar. İnşallah bundan sonra bu tarz törenler yapmayız. Ramazan ayında memleketimiz hakiki manada bir bayram idrak eder ve bir daha bu bölgede bu coğrafyada kan akmaz. Bu coğrafyada kardeşliğin mayasını çalanlardan Yunus Emre'nin sözleriyle belki hüznümüzü ifade edecek olursak 'Bu dünyada bir nesneye, yanar içim, göynür özüm, Yiğit iken ölenlere, gök ekini biçmiş gibi' Ufuk'umuz da çok genç bir yaşta bu vatan, bayrak, millet ve mukaddesat için toprağa düştü." ifadelerine yer verdi.