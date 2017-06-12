AİHM KHK ile görevden uzaklaştırılan eğitimcinin başvurusunu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), KHK ile görevden uzaklaştırılan eğitimci Gökhan Köksal'ın yaptığı başvuruyu kabul etmedi

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre AİHM oy birliği ile aldığı kararda davacı öğretmen Köksal'ın 'iç hukuk yollarını tüketmediğine' hükmetti ve Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu adres gösterdi.Erzurum'da görev yapan Gökhan Köksal, 25 Temmuz 2016'da OHAL tedbirleri kapsamında açığa alınmıştı.Gökhan Köksal, 1 Eylül 2016'da KHK ile görevinden uzaklaştırılmıştı.

Ocak ayında kuruldu

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, Ocak ayında 685 sayılı KHK ile kuruldu.Görevi, "terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan KHK hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak" olarak belirlendi.

Komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemler hakkında başvuruları değerlendirip karar veriyor.

Kaynak: BBC Türkçe