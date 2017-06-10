Ana Sayfa | TÜRKİYE 10/06/2017 09:18

Ankara'da bıçaklı kavga, iki partinin üyeleri birbirine girdi


Başkent Ankara'da Komünist Parti (KP) ve Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) üyeleri arasında kavga çıktı. Kavga sonucunda 15 kişi yaralandı

Dün akşam saatlerine doğru  Kızılay Karanfil Sokak’ta bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde çıkan kavga sonucunda çok kişinin yaralandığı öğrenildi. 3 yıl önce Türkiye Komünist Partisi’nin ikiye bölünmesinin ardından oluşan Komünist Parti (KP) ve Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) üyeleri arasındaki gerilimin şiddeti bu kez arttı.

Bıçakların kullanıldığı kavgada, iki partinin üyeleri ayrıca birbirlerine taşlarla saldırdı. Çıkan kavgada her iki gruptan 15 kişi yaralandı. Olayda Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin bulunduğu binanın giriş katında bulunan kafenin de camları kırıldı.

Kavga üzerine sokağa polis ekipleri ile ambulanslar sevk edildi. Yaralı 15 kişi tedavi edilmek üzere başkentteki hastanelere götürüldü. Polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.

 
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