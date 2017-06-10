Terör bu kez 22 yaşındaki öğretmeni hedef aldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın hedef alındığı saldırıda Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli 22 yaşındaki kadın müzik öğretmeni hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK tarafından aracına yönelik silahlı saldırı düzenlenen Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, dün saat 11.00 sıralarında başkanlık makamına gittiği sırada özel aracına yönelik PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı düzenlendiğini öğrendiğini, saldırının kendisine yönelik olduğunu söyledi.Avukat yeğeni Muhammed Işık'ın, kendi özel aracını kullandığını belirten Işık, makamda iş başı yaptıktan sonra özel aracına saldırı yapıldığı bilgisi geldiğini bildirdi.

(Saldırıda hayatını kaybeden genç öğretmen)

Evinin çıkışında yaklaşık 20 metre mesafede aracının silahla tarandığını öğrendiğini, saldırı sırasında öğretmenlerin de yer aldığı aracın da kurşunların hedefi olduğunu kaydeden Işık, şöyle devam etti:

"Maalesef bir öğretmenimizi kaybettik, 2 öğretmen de yaralandı. Aracıma 10-15 mermi isabet etmiş. Aracı yeğenim kullanıyordu. Allah korumuş onu, yara almadan kurtuldu. Ancak aynı araç Bekirhan beldesindeki askeri noktasında bombalı bir saldırıda bulunuyor. Olay yerinde teröristin biri ölüyor, diğer ikisinin ise olay yerinden kaçtığı söyleniyor.Olay evimin çıkışında oldu hedeflerinde benim olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yaklaşık bir hafta önce bu yönde istihbari bilgi tarafıma iletilmişti. Bu ramazanda, bu cuma gününde vahşi yüzlerini bir kez daha gösterdiler. Bu bir vahşettir. Sivil insanımızı katletmenin ne faydasını görecekler."