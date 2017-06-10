Şırnak'ta teröristler askeri üsse saldırdı şehit ve yaralılar var

Şırnak merkeze bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucunda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Merkeze bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca saldırı düzenlendi. Olayın ardından bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada,

"Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri süren kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.