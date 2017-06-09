Ana Sayfa | TÜRKİYE 09/06/2017 11:41

İngiltere'de sandıklar açılmaya devam ediyor işte son sonuçlar

ingiltere seçim sonucu

Birleşik Krallık dün genel seçim nedeniyle oy kullanmak üzere sandık başına gitti

İngiltere'de sandıklar açılmaya devam ederken 650 bölgeden yalnızca 4'ünü kimin kazandığı belli olmadı.Kesin olmayan sonuçlara göre oy oranları ve milletvekili sayıları şöyle:

Muhafazakar Parti: Yüzde 42, 315 vekil

İşçi Partisi: Yüzde 40, 261 vekil

İskoç Ulusal Partisi: Yüzde 3, 35 vekil

Liberal Demokratlar: Yüzde 7, 12 vekil

Demokratik Birlik Partisi: Yüzde 1, 10 vekil

Kuzey İrlandalı Demokratik Birlik Partisi'nden siyasetçiler, oylar sayılmaya başlandıktan sonra Muhafazakar Parti ile pazarlıklara açık olduklarını söylemişti.

650 sandalyeli Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağlamak için 326 vekil gerekiyor. İki partinin vekil sayısı bu sonuçlara göre 325'te kalıyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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