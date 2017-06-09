Ana Sayfa | TÜRKİYE 09/06/2017 09:10

Beşiktaş’ta metro inşaat yerinde korku dolu anlar

beşiktaş metro inşaatı

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen olayda metro inşaatı çalışmaları sırasında bir işçinin üzerine kaya parçası düştü. İşçinin bacağı kırılırken hayati bir tehlikesi bulunmadığı öğrenildi

Beşiktaş Barbaros Bulvarı Beşiktaş-Mahmutbey Metro inşaat alanında gece saat 04.30'da meydana gelen olayda, yerin altında metro kazı çalışmaları sırasında 35 yaşındaki Caferi Tayyar Derdiyok’un üzerine kaya parçası düştü.Düşen kaya nedeniyle Derdiyok, her iki bacağından yaralanırken, mesai arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Mesai arkadaşları tarafından inşaat alanındaki vinçle yukarı çıkartılan Derdiyok, ambulansa konularak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Derdiyok’un bacağında kırıklar olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

 

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