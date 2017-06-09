Ana Sayfa | TÜRKİYE 09/06/2017 08:47

Bylock kullandığı tespit edilen 8 avukat tutuklandı

bylock operasyonu

İzmir'de FETO'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve Bylock kullandıkları tespit edilen 8 avukat tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 18 avukattan 9'unun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sona erdi.Sağlık kontrolünden geçen şüpheliler, cumhuriyet savcısına verdikleri ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.Şüphelilerden 8'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla mahkeme tarafından tutuklandı, biri ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kalan 9 zanlının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 
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