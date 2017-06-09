Ana Sayfa | TÜRKİYE 09/06/2017 08:44

Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon, gözaltılar var

terör operasyonu

İstanbul'da güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, araç yakma eylemlerine karıştıkları değerlendirilen kişilere yönelik Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Ümraniye'de operasyon gerçekleştirildi.Operasyon sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.Söz konusu kişilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

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