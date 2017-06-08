İstanbul eski Valisi Mutlu'nun hapsi isteniyor

İstanbul'un eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

FETÖ'nün mülkiyedeki yapılanmasının deşifre edilmesine ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 15 şüpheli bulunuyor. Şüpheliler arasında, İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da bulunuyor.Şüpheliler hakkında, "Anayasayı İhlâl", "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve TBMM'ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istendi.Dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.