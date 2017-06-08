Ana Sayfa | TÜRKİYE 08/06/2017 16:56

İstanbul eski Valisi Mutlu'nun hapsi isteniyor

Hüseyin Avni Mutlu

İstanbul'un eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

FETÖ'nün mülkiyedeki yapılanmasının deşifre edilmesine ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 15 şüpheli bulunuyor. Şüpheliler arasında, İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da bulunuyor.Şüpheliler hakkında, "Anayasayı İhlâl", "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve TBMM'ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istendi.Dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Fırat Yılmaz Çakıroğlu

Çakıroğlu'nun ölümüne ilişkin davada sanıklara müebbet istemi

Ege Üniversitesinde çıkan kavga sonucunda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan davanın görülmesine bugün devam edildi

Songül Yakut

Şehit Yarbay Songül Yakut helikoptere aslında binmeyecekmiş

Şırnak Şenoba’da düşen helikopterde şehit olan Yarbay Songül Yakut’un helikoptere son anda bindiği öğrenildi

bylock operasyonu

Bylock kullandığı tespit edilen bankacılara dev operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları gerekçesiyle 20 kişi hakkında gözaltı kararı alındı