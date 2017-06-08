Çakıroğlu'nun ölümüne ilişkin davada sanıklara müebbet istemi

Ege Üniversitesinde çıkan kavga sonucunda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan davanın görülmesine bugün devam edildi

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nurullah S, taraf avukatları ve Çakıroğlu'nun babası katıldı.Duruşmaya basın mensupları ve izleyiciler salona alınmadı.İddia makamı, Nurullah S'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "silahlı terör örgütü üyesi olmak ile örgüt adına suç işlemek" suçlarından 69 yıla kadar hapisle cezalandırması ve tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Tutuksuz yargılanan İsmail B. ve Sezgin Y. hakkında, "kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası talep eden iddia makamı, 32 sanığın ise "Birden fazla kişiyi yaralama ve yaralamaya teşebbüs" suçlamalarından beraatine karar verilmesini istedi.

Terör örgütü PKK'nın İstanbul Anadolu Yakası sorumlusu olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan ve bu davada tutuksuz yargılanan Cihat B. tanık beyanları, olay anında Nurullah S'nin yanında bulunması, Çakıroğlu'nun ölümünde "İştirak ve yardım" eden konumunda olup olmadığının değerlendirilmesi açısından hakkında suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

İddia makamı, EÜ'de terör örgütünün propaganda faaliyetlerinde kast, kusur ya da ihmali bulunanlar hakkında cumhuriyet başsavcılığı ve üniversite yönetimine ihbarda bulunulması, ayrıca sanıklar Nurullah S, Cihat B, Sezgin Y, Mevlan D, Botan T, Cenk Barış K, Ceren D, Ersen Y, Hakan A, Selahattin S, Tarık P, Yunus T, Beyza C, Mahsum Ç. ve Abdullah Y. hakkında üniversite kampüsünde PKK/KCK yapılanmasındaki rolleri ve eylemleri nedeniyle örgüt üyeliği ile örgüt propagandası suçlamalarından suç duyurusunda bulunulması yönünde mütalaada bulundu.

Tutuklu sanık Nurullah S'nin tahliye talebinin reddine karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.