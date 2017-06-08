Şehit Yarbay Songül Yakut helikoptere aslında binmeyecekmiş

Şırnak Şenoba’da düşen helikopterde şehit olan Yarbay Songül Yakut’un helikoptere son anda bindiği öğrenildi

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın, 23. Jandarma Tümen Komutanlığı’ndan Şenoba’daki tugay komutanlığına askerlerle iftar yapmak için gitmek üzereyken tümende gördüğü Yarbay Yakut’a “Songül ne yapıyorsun?” diye sorduğu, Yakut’un da “Komutanım iftara gideceğim” dediği öğrenildi. Bunun üzerine şehit Tümgeneral Aydın’ın, evinde iftar yapmayı planlayan şehit Yakut’tan “Hadi sen de gel” diyerek helikoptere binmesini istediği belirlendi. Şehit Aydın’ın emriyle bir personel yüzbaşının helikopterden indiği, yerine de Yarbay Yakut’un bindiği ifade edildi.

Bu arada, terör örgütü PKK ile mücadelede başarılı operasyonlara imza atan şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın kazadan 3 saat önce tümendeki şehitlik anıtını ziyaret ettiği öğrenildi. Aydın’ın gülleri koklayarak “Şehitlik ne güzel” dediği ve çevresindeki rütbelilere “Tümene yakışır bir şehitlik anıtı olmuş” deyip dua ettiği bildirildi. Tümgeneral Aydın’ın ayrıca helikoptere biri emir subayı, biri koruması 2 kişiyi aldığı, diğer 2 korumasının aileleri ile iftar açmaları için gelmelerine izin vermediği, korumalarına da içerisinde 500 TL bulunan zarf verip “Ailelerinizle iftar açın. Hakkınızı helal edin” dediği öğrenildi.