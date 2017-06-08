Ana Sayfa | TÜRKİYE 08/06/2017 09:11

İstanbul'da özel helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Başlatılan operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan aranması bulunan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Maltepe, Beylizdüzü, Bağcılar ve Avcılar'daki  59 adreste 59 şüpheliye yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.Operasyon kapsamında zanlıların adreslerindeki aramalar sürüyor.

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