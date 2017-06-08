Ana Sayfa | TÜRKİYE 08/06/2017 09:04

Mardin'deki çatışmalarda 1 asker şehit düştü

şehit haberleri

Mardin'in Dargeçit ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasak sürerken çıkan çatışmalarda 1 askerin şehit düştüğü öğrenildi

Dargeçit'in Kısmetli, Kılavuz ve Değerli Mahallelerinde terör örgütü mensuplarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın ilan edildiği bölgede teröristler tespit edildi. Güvenlik kuvvetlerinin "teslim ol" çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucunda yaralanan asker tüm çabalara rağmen şehit düştü.

 
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