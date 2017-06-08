Ana Sayfa | TÜRKİYE 08/06/2017 08:57

Flaş teröristlere ait 5 odalı sığınak bulundu

terör operasyonu

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon sonucunda Yedisu ilçesi kırsalında teröristlere ait 5 odalı sığınak bulundu

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce bölücü terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Yedisu ilçesi Elmalı köyü kırsalında "Şehi̇t Jandarma Komando Onbaşı Yaşar Kaya-14 Operasyonu" gerçekleştirildi.Operasyonda, ortaya çıkarılan 5 odalı sığınakta yapılan aramalarda bir miktar mühimmat, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

 
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