Ana Sayfa | TÜRKİYE 07/06/2017 11:28

Dikkat yağışlar geri dönüyor

yağışlı hava

Meteorolojiden alınan son bilgiye göre bazı bölgelerde yağışlı hava etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLI HAVA GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumuna göre yarından itibaren etkisini göstermeye başlayacak olan yağışlar aralıklarla dört gün kadar sürecek.

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