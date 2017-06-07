ASELSAN görevlileri Bylock iddiasıyla gözaltında

Ankara'da FETO'ye yönelik soruşturma kapsamında 4'ü halen ASELSAN'da görevli 8 zanlı ile bunlarla ByLock üzerinden yazışma yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 4'ü halen ASELSAN'da çalışan, 4'ü ise bu kurumda çalışırken ihraç edilen 8 kişi hakkında "FETÖ üyeliği" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.Bu kişilerle ByLock üzerinden yazıştıkları tespit edilen başka kamu kurumlarında görevli 10 zanlı hakkında da soruşturma açıldı.Hakkında gözaltı kararı verilen 18 zanlının da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.