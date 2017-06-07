Ana Sayfa | TÜRKİYE 07/06/2017 11:06

ASELSAN görevlileri Bylock iddiasıyla gözaltında

bylock operasyonu

Ankara'da FETO'ye yönelik soruşturma kapsamında 4'ü halen ASELSAN'da görevli 8 zanlı ile bunlarla ByLock üzerinden yazışma yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 4'ü halen ASELSAN'da çalışan, 4'ü ise bu kurumda çalışırken ihraç edilen 8 kişi hakkında "FETÖ üyeliği" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.Bu kişilerle ByLock üzerinden yazıştıkları tespit edilen başka kamu kurumlarında görevli 10 zanlı hakkında da soruşturma açıldı.Hakkında gözaltı kararı verilen 18 zanlının da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
yağışlı hava

Dikkat yağışlar geri dönüyor

Meteorolojiden alınan son bilgiye göre bazı bölgelerde yağışlı hava etkisini gösterecek

Atatürk havalimanı

Atatürk Havalimanında yeni dönem başlıyor

İstanbul Atatürk Havalimanına kabin içi elektronik cihaz yasağı için yeni önlemler kapsamında alınan iki adet tomografi cihazları dün gece getirildi

hava harekatı

TSK'dan terör örgütüne büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hakkari ve Bitlis kırsallarında düzenlenen hava destekli operasyonda teröristlere ait 8 hedef imha edildi