Ana Sayfa | TÜRKİYE 07/06/2017 10:54

Atatürk Havalimanında yeni dönem başlıyor

Atatürk havalimanı

İstanbul Atatürk Havalimanına kabin içi elektronik cihaz yasağı için yeni önlemler kapsamında alınan iki adet tomografi cihazları dün gece getirildi

Türkiye, ABD'nin ülkeye yönelik uçuşlarda uygulamaya koyduğu kabin içi elektronik cihaz yasağı için yeni önlemler kapsamında alınan iki adet tomografi cihazları dün gece Atatürk Havalimanına getirildi. Cihazlar ABD ve İngiltere yolcularının uçağa alınacağı körüklere konulacak. Dün gece getirilen tomografi cihazlarının bugün ABD yolcularının alındığı körüklere monte edilmesi bekleniyor.

 
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