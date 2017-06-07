Ana Sayfa | TÜRKİYE 07/06/2017 10:36

TSK'dan terör örgütüne büyük darbe

hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hakkari ve Bitlis kırsallarında düzenlenen hava destekli operasyonda teröristlere ait 8 hedef imha edildi

TSK'den yapılan açıklamaya göre, Hakkari ve Bitlis kırsallarında icra edilen hava destekli operasyon kapsamında, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 8 hedef tespit edildi. Savaş uçakları, dün 2 barınak, bir muhabere sistemi ve 5 silah/malzeme deposundan oluşan hedefleri imha etti. Görevlerini başarıyla icra eden jetler, emniyetle üslerine döndü.Öte yandan, güvenlik güçleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki arazi aramalarında tespit ettikleri iki el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalındaki iki sığınakta ise 20 tüp, 30 pil, 100 metre elektrik kablosu, 500 kilogram gıda maddesi ve çok miktarda malzeme ele geçirildi.

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