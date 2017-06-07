Akdeniz'de geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

Akdeniz'de bir gemiye yapılan operasyon kapsamında 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirildi

Türk polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin Süveyş Kanalı açıklarında operasyon yaptığı Kongo bayraklı gemide 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirildi.İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı ile irtibat kurularak Deniz Kuvvetleri Komutanlığından destek sağlandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevlileri ortak operasyonu Süveyş Kanalı açıklarından başlattı.

Uluslararası sulardaki operasyon, geminin 9 kişilik mürettebatıyla 2 Haziran gecesi alınıp yaklaşık 24 saat süren yolculuğun ardından Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığına getirilmesiyle sona erdi.

Uyuşturucuyu gizli bölmelerde saklamışlar

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla Narkotik Birimi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gemide yaptığı aramalarda "zula" tabir edilen gizli bölmeler açığa çıkarılarak, bölmelerden birinde 40 çuvalda 25'erli paketlerde olmak üzere toplam 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirildi. Bunun, Türkiye'nin yakın tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüklü miktarda eroin olduğu belirtildi.Gözaltına alınarak Muğla Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.