Ana Sayfa | TÜRKİYE 07/06/2017 09:08

İstanbul merkezli 7 ilde 39 şüpheli FETÖ'den gözaltında

fetö operasyonu

İstanbul merkezli 7 ilde FETO'ye yönelik düzenlenen operasyonda 39 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı 19 şirket, 1 vakıf ve 1 derneğin eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 128 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilde 103 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 39'unu yakaladı. Ayrıca, şüpheliden 14'ünün önceki soruşturmalardan dolayı tutuklu bulunduğu, 11'inin ise yurt dışında olduğu belirtildi. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.Bu arada, operasyon çerçevesinde Kadıköy, Üsküdar, Maltepe ve Pendik başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesindeki bazı adreslerde detaylı arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık muayenesinden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

 
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