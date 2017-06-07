Bitlis Valiliği açıkladı ikinci bir emre kadar sokağa çıkmak yasak

Bitlis'in Hizan ilçesinde 7 Haziran 00.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada su ifadelere yer verildi:

"Hizan'ın Kapısuyu köyü Dibek mezrası, Gayda köyünün Arpalı, Akınca ve Korigarı mezraları, Akşar köyünün A. Klavuz, Y. Klavuz, Düztepe, Çevrecik ve Pegoso mezraları, Yedikardeş Nonivon bölgesi Karaağaç mezrası, Horozdere köyü Akbaş ve Bolga mezraları, Akdik köyü Hoçinik mezrası, Pıroso Nazar mevkisinde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."