Ana Sayfa | TÜRKİYE 07/06/2017 09:04

Bitlis Valiliği açıkladı ikinci bir emre kadar sokağa çıkmak yasak

sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 7 Haziran 00.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada su ifadelere yer verildi:

"Hizan'ın Kapısuyu köyü Dibek mezrası, Gayda köyünün Arpalı, Akınca ve Korigarı mezraları, Akşar köyünün A. Klavuz, Y. Klavuz, Düztepe, Çevrecik ve Pegoso mezraları, Yedikardeş Nonivon bölgesi Karaağaç mezrası, Horozdere köyü Akbaş ve Bolga mezraları, Akdik köyü Hoçinik mezrası, Pıroso Nazar mevkisinde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
fetö operasyonu

İstanbul merkezli 7 ilde 39 şüpheli FETÖ'den gözaltında

İstanbul merkezli 7 ilde FETO'ye yönelik düzenlenen operasyonda 39 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

tem otoyolu

TEM otoyolu 22 Haziran tarihine kadar ulaşıma kapalı olacak

TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönü Kaynaşlı-Abant kavşakları arası, üst yapı çalışmaları nedeniyle 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren 22 Haziran'a kadar ulaşıma kapalı olacak

terör operasyonu

Okmeydanı'nda gözaltına alınan 7 terör şüphelisi tutuklandı

İstanbul Okmeydanında düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı