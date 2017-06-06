Ana Sayfa | TÜRKİYE 06/06/2017 21:29

TEM otoyolu 22 Haziran tarihine kadar ulaşıma kapalı olacak

tem otoyolu

TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönü Kaynaşlı-Abant kavşakları arası, üst yapı çalışmaları nedeniyle 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren 22 Haziran'a kadar ulaşıma kapalı olacak

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre , otoyolun Kaynaşlı Kavşağı-Abant Kavşağı arasında derz yenileme çalışmaları nedeniyle, İstanbul-Ankara istikametinin yarından itibaren taşıt trafiğine kapatılacağı belirtildi.İşte o açıklama:

"Bu uygulama 7 Haziran 2017'den 22 Haziran 2017'ye kadar devam edecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekmektedir."

 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
terör operasyonu

Okmeydanı'nda gözaltına alınan 7 terör şüphelisi tutuklandı

İstanbul Okmeydanında düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı

Pevrul Tana

25 yaşındaki doktor evinde feci şekilde ölü bulundu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Sağlık Ocağı’nda görev yapan genç doktor Pevrul Tana evinde feci şekilde ölü bulundu

Ekrem Yeter

Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakimlik sorgusunda neler söyledi

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı FETÖ suçlamasıyla tutuklanmıştı