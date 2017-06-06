TEM otoyolu 22 Haziran tarihine kadar ulaşıma kapalı olacak

TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönü Kaynaşlı-Abant kavşakları arası, üst yapı çalışmaları nedeniyle 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren 22 Haziran'a kadar ulaşıma kapalı olacak

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre , otoyolun Kaynaşlı Kavşağı-Abant Kavşağı arasında derz yenileme çalışmaları nedeniyle, İstanbul-Ankara istikametinin yarından itibaren taşıt trafiğine kapatılacağı belirtildi.İşte o açıklama:

"Bu uygulama 7 Haziran 2017'den 22 Haziran 2017'ye kadar devam edecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekmektedir."