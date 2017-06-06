Ana Sayfa | TÜRKİYE 06/06/2017 09:28

25 yaşındaki doktor evinde feci şekilde ölü bulundu

Pevrul Tana

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Sağlık Ocağı’nda görev yapan genç doktor Pevrul Tana evinde feci şekilde ölü bulundu

Şemdili’de görev yapan ve Aile Hekimi Pevrul Tana, memleketi Konya’ya gitmek üzere geçen hafta kurumundan izin aldı. İzinli olması nedeniyle arkadaşları Tana'nın nerede olduğunu merak etmedi. Ancak genç doktorun evinden kötü kokular gelmeye başlamasıyla olay ortaya çıktı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın 6’ncı katında oturan Dr. Tana’nın yaşadığı daireye polisler kapıyı kırarak girdi.Polisler eve girdiklerinde Dr. Pevrul Tana’nın çürümeye başlayan cesedi ile karşılaşlaştı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından erkek doktorun cesedi, Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Dr. Tana’nın başında ise bir poşetin bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, olayla ilgili açıklama yapmazken geniş çaplı soruşturma başlattı.

 
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