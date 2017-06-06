Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakimlik sorgusunda neler söyledi

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı FETÖ suçlamasıyla tutuklanmıştı

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter sörgünün ardından, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yeter, hakimlik sorgusunda şunları söyledi:

“Bir dönem üyesi olduğum Uluslararası Sağlık Federasyonu (USAF) Başkanlığını yaptım. Bu derneğin içerisinde Fetullah Gülen cemaatine yakın kişiler bulunmaktaydı. Bana başkanlık teklifi geldiğinde kayınpederim eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile konuştum. Bana böyle bir sivil toplum örgütünün başında bulunmamın faydalı olacağını söyledi. Ben de bu duygularla bu görevi kabul ettim. Benim yaklaşık 10 yıl süreyle Banka Asya’da aktif hesabım mevcuttu. Yatırımlarını bu banka üzerinde değerlendiriyordum. 2014 Haziran ayında çocuğumu sünnet ettirdim. Buradan gelen paraları, 2015 yılı içerisinde Banka Asya’ya yatırdım. Evimde polisler tarafından ele geçirilen, CD ve kitapların yasak olduğunu bilmiyordum. Bu kitaplar Zaman Gazetesi'nin hediyesi olarak verilmiştir. Aleyhimde beyanda bulunan Bayram Bozkurt isimli kişiyi hiç tanımıyorum. FETÖ’nün mahrem sınıfının abiliğini yaptığını kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim. Suçsuzum.”

BÜLENT ARINÇ NE DEDİ

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç “Bir süreç var. İnşallah en kısa sürede bir haber alacağız. Damadımıza her bakımdan güveniyoruz. Kesinlikle bir ilişkisi olmadığına inanıyoruz. Kendisini sevinçle bekliyoruz” açıklamasında bulundu.