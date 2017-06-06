İki ilde eş zamanlı terör operasyonu gözaltılar var

Ağrı ve İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına eylem ve etkinliklere katıldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi ile İzmir'de eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında öğretmen, sağlık memuru ve esnaf da olmak üzere çok sayıda kişi yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.