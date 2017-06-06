Ana Sayfa | TÜRKİYE 06/06/2017 08:58

İki ilde eş zamanlı terör operasyonu gözaltılar var

terör operasyonu

Ağrı ve İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına eylem ve etkinliklere katıldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi ile İzmir'de eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında öğretmen, sağlık memuru ve esnaf da olmak üzere çok sayıda kişi yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Pevrul Tana

25 yaşındaki doktor evinde feci şekilde ölü bulundu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Sağlık Ocağı’nda görev yapan genç doktor Pevrul Tana evinde feci şekilde ölü bulundu

Ekrem Yeter

Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakimlik sorgusunda neler söyledi

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı FETÖ suçlamasıyla tutuklanmıştı

Mehmet Görmez

Diyanet İşleri Başkanı Görmez müjdeyi verdi

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Hac ibadetinde şehit ailelerine öncelik tanınacağını açıkladı