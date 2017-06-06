Diyanet İşleri Başkanı Görmez müjdeyi verdi

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Hac ibadetinde şehit ailelerine öncelik tanınacağını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen iftarda şehit ve gazi aileleriyle buluştu. Görmez, "Hac ibadetinde şehit ailelerine öncelik tanınacak. Şehit aileleri bize müracaat ettiklerinde biz onlara öncelik tanımayı bir vazife olarak kabul ediyoruz." müjdesini verdi.

Şehit ailelerinin taleplerini yerine getirmek için imkanları ölçüsünde her türlü yola başvuracaklarını bildiren Görmez, şunları kaydetti:

"Hac ibadeti çok zorlaşan bir ibadet oldu. 2 milyon vatandaşımız var, müracaat edip sırasını bekleyen kardeşlerimiz var. Onların da bize kesinlikle izin vereceğine inandığımız için özellikle bu sene, bundan sonra da öyle olacak, hac ibadetinde şehit ailelerine öncelik tanınacak. Şehit aileleri bize müracaat ettiklerinde biz onlara öncelik tanımayı bir vazife olarak kabul ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat Suudi Arabistan Kralı'na ifade ederek bunun milleti ve kendisi için çok önemli bir vazife olduğunu ifade ettiler. Onlar da bunu kabul etti. Bundan sonraki yıllarda aynı şekilde herhangi bir şehidimizin annesi, babası, eşi bize müracaat ettiği zaman biz onlara öncelik tanımak zorundayız. Aynı şekilde şehit ailelerimize yönelik umre seferlerimizde devam edecek."