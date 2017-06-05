Tokat'a düşen yıldırım 5 askeri yaraladı

Tokat 48. Piyade Er Eğitim Alayına düşen yıldırım nedeniyle 5 asker yaralandı
48. Piyade Er Eğitim Alayında yıldırım düşmesi sonucunda 5 askerin yaralandığı öğrenildi. Ambulanslarla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen askerler acil serviste tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Acil Servis Sorumlusu Doktoru Nurşah Başoğlu, durumlarının iyi olduğunu ifade ederek,"Şuan 4 tanesi müşahede altında 1 tanesi tedavi altında kalacak. Hayati tehlikeleri yok. Askerler ağacın altındalarmış oradan üzerine yansımış. Bir tanesinde ciddi bulgular diğerleri hafif" dedi.