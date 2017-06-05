Ana Sayfa | TÜRKİYE 05/06/2017 09:14

Bingöl'de operasyon başlayacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi

sokağa çıkma yasağı

Bingöl'de terör örgütüne yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bingöl Valili'ği tarafından açıklamaya göre, terör örgütü mensupları ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla Genç ilçesine bağlı Kazancık, Açıkalın, Olgunlar, Köklü, Büyükçağ, Gümüşlü, Yuvalı, Aslancık, Üzümcük, Kirişli, Hasenan, Taşkapı, Mezraa, Varvusen, Coşkunlar, Mezra, Yolaçtı, Kaynaklı, Toklu, Akpınar, Herkir, Kayacık, Yürekli, Doğanlar, Karzel, Kaygısız, Kaymaz, Sevimli, Sağgöze ve Yenice köy ve mahalleleri arasında kalan bölgede operasyon düzenlenecek. 

Sokağa çıkma yasağı 5 Haziran saat 00.00 itibariyle başlatıldı.

 

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